◇交流戦巨人・井上―ロッテ・広池（東京ドーム）ヤクルト・山野―日本ハム・福島（神宮）DeNA・篠木―ソフトバンク・大関（横浜）中日・柳―西武・高橋光（バンテリンドームナゴヤ）阪神・高橋―楽天・岸（甲子園）広島・玉村―オリックス・ジェリー（マツダスタジアム）