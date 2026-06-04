中道改革連合の小川代表は衆議院の議員定数削減をめぐって、高市総理が自民党内の意見集約を指示したことに対し、「極めて大きな違和感がある」と苦言を呈しました。自民党の鈴木幹事長は4日、衆議院の議員定数削減をめぐり、比例代表のみ45議席を削減する方針で党内の意見集約を図るよう高市総理から指示を受けたと明らかにしました。中道改革連合小川淳也 代表「選挙制度改革と併せて議論すべきだという主張を各党が行っ