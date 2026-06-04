フリーアナウンサーの中村仁美（46）が4日、自身のインスタグラムを更新。趣味のテニス仲間に新しく加わったメンバーを明かした。中村は「大変です！！！」と書き出し、「バービーさんがめちゃくちゃ上手いです！！！上手すぎます！！！」と報告。テニスウエア姿の「フォーリンラブ」バービー、ヤクルトの青木宣親新GMの妻で元テレビ東京アナウンサー・青木佐知らとの写真を公開した。そして「テニスは4〜5年ぶりらしいので