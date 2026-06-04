経済協力開発機構（OECD）は6月1日、産業補助金に関する報告書を発表し、中国企業が最も多く補助金を受けているとの結論を出しました。これについて中国商務部の報道官は、「中国は、OECDが発表した報告書にある概念の定義が厳密ではなく、サンプルの選択に偏りがあり、結論が一方的かつ独断的だと考えている」と反論しました。報道官は、「中国の産業補助金政策はWTOのルールを厳格に順守し、透明性の義務を確実に履行している。O