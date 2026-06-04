ヤマハのバイクにおいて、車載式故障診断装置（エンジンコントロールユニット）の不具合によるリコールが発生。エンジン停止時の負荷計算値が外部診断機（スキャンツール）に正しく表示されず、保安基準に適合しない状態となる恐れがあるため、所有者はお手元の車両を早めにご確認ください。【画像】リコール詳細対象台数は計7671台ヤマハ「XSR125」において、エンジンコントロールユニットのプログラム検討が不十分であるため、不