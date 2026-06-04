日産が「プリメーラ」復活を発表！日産は2026年6月4日、フィリピン・マニラで開催された「第10回フィリピン国際モーターショー」において、同社の次世代を担う先進的な電動車2モデルを世界初公開したと発表しました。そしてこの発表が日本のクルマ好きをも揺るがしている理由のひとつとして、世界初公開された2モデルのうち片方の車名が「プリメーラ」と名付けられたことにあります。【画像】超カッコイイ！ これが日産「新型