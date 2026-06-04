大学生の視点で、土産物店の新たな魅力づくりに取り組みます。山陽学園大学で、店のPRや配置レイアウトなどについて考える特別講義が開かれました。 【写真を見る】山陽学園で観光物産振興の特別講義「どんな職業選択をするのか、少しでも考えるきっかけを」【岡山】 （岡山県観光連盟玉置明日夫専務理事）「リニューアル効果を最大化したい。多くの人に喜んでもらいたい」 山陽学園大学で地域振興について学ぶ学