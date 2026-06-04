ふかわりょうのエッセイ集『ひとりで生きると決めたんだ』が、6月24日に新潮文庫より刊行される。 【写真】『ひとりで生きると決めたんだ』著者・ふかわりょう 本作は単行本として刊行されたエッセイ集の文庫化。ふかわにとって新潮文庫からの著作は2作目。「湘南」の定義への疑問、奢る側と奢られる側の美学、自身の肩書きへの違和感、田中みな実の言葉にハッとさせられた経験など、日常の中で見過ごされがちな「違和感」を