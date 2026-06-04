ロッテの廣池康志郎が5日の巨人戦に先発する。廣池は球団を通じて「東京ドームでの登板は初めてなので、早くマウンドに慣れて、しっかり試合を作りたいと思います。大学のときに、何回も対戦している浦田（浦田俊輔選手）もいるので、負けないように頑張ります」とコメント。廣池は今季ここまで8試合・41回を投げ、2勝1敗、防御率2.85。前回登板の広島戦では6回2失点で勝利投手になっている。