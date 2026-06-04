「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」は、6月下旬から、グローバルキャラクターブランドLINE FRIENDSによって誕生した“ZO＆FRIENDS（ジョアンフレンズ）”とのコレクションを、全国の店舗およびオンラインストアで発売する。【写真】水彩画風のデザインも！ZO＆FRIENDSコレクション一覧■デザインは全4種類今回発売される「ジョアンフレンズ UT／オーバーサイズフィット」は、“不器用だからこそ完璧な仲間たち