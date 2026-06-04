東京・昭島市のホームページが更新されました。【映像】多摩川で確認された糞は「イノシシ」と判明「大型獣に注意検査の結果イノシシの糞と判明大型獣らしき動物の糞については、DNA同定検査により『イノシシ』のものであると判明しました。なお、イノシシは興奮したり至近距離で突然出会ったりすると向かってくる場合があります。引き続き、多摩川河川敷等を利用される際は、十分に注意してください」（『ABEMA NEWS』より）