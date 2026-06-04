吉本新喜劇・川畑泰史（58）、お笑いコンビ「矢野・兵動」の兵動大樹（55）が4日、大阪市内でこの先10年プロジェクト第3弾「ふたり、静かに…！？」（6月19〜21日、ABCホール）の合同取材会に出席。川畑は「10年後にどうなってるんやろというものをお見せしたい」。兵動は「ちゃんとセリフを落とし込んで、演技力で分かってもらえるように仕上げたい」とそれぞれが意気込みを語った。50代半ばを過ぎた2人が挑戦者として、舞台