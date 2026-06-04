【エルサレム＝福島利之】イスラエルの対外情報機関モサドの新長官に２日、ローマン・ゴフマン氏が就任した。ゴフマン氏はベンヤミン・ネタニヤフ首相の軍事秘書官を務めてきた側近で、モサドの勤務経験はない。長官を退任するダビッド・バルネア氏らがゴフマン氏の任命に反対してきたとされる中での就任となった。ネタニヤフ氏は就任式で、「モサドはイランに対する闘争の最前線に立ち続ける」と述べた。