4日の衆議院・予算委員会集中審議で、参政党の豊田真由子議員が質問に立った。事前通告についての説明を「紙でわかります」と断られたという役所の対応を明かした豊田氏に対し、高市早苗総理が「そんな失礼な役所、あとで教えてください」と応じ、委員会室が爆笑に包まれる一幕があった。【映像】国会爆笑&ヤジの瞬間元官僚の経歴を持つ豊田議員は冒頭、「国会質問とは何か、ということをちょっと考えさせていただきたい」