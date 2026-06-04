◇プロ野球 セ・パ交流戦 巨人ーオリックス(4日、東京ドーム)オリックスに連勝し勝ち越しを決めた巨人。3戦目のスタメンが発表されました。野手は前日、逆転の満塁本塁打を放った丸佳浩選手が「5番・ライト」で先発出場。泉口友汰選手が「1番・ショート」に復帰し、「3番・レフト」には前日で8番だった佐々木俊輔選手が入りました。下位打線は「7番・ファースト」でティマ選手が4試合ぶりにスタメン復帰し、「8番・捕手」で小林誠