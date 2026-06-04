◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日―ソフトバンク（４日・バンテリンドーム）ソフトバンクのスタメンが発表され、３日の中日戦（バンテリンドーム）で左手首痛で途中交代した山本祐大捕手はベンチを外れた。３安打２打点の活躍を見せた広瀬隆太内野手は「５番・一塁」で今季２度目の先発。近藤健介がベンチスタートとなった。今季４勝目を狙うカーター・スチュワート投手が先発。２カード連続の同一カード３連勝をつかむ