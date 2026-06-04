７代目三遊亭円楽、三遊亭萬橘が４日、東京・池之端しのぶ亭で会見を行い、「五代目円楽一門会〜新体制発足記念落語会〜」（８月２０・２１日、東京・有楽町朝日ホール）を開催することを発表した。７代目の父は日本テレビ系「笑点」メンバーでもおなじみの三遊亭好楽。５代目、６代目は同番組を長年支えた功労者だ。この日、同番組の公式ＳＮＳで「重大発表」があると投稿されたため、報道陣から質問されると、７代目は「僕は