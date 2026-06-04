インフルエンサーのてんちむが４日、Ｘを更新し、インフルエンサーでキャバクラ嬢のゆいぴすのマンジャロ騒動に言及した。ゆいぴすは糖尿病の治療薬であるマンジャロをダイエット目的での使用していたことやオンラインサービスのアンバサダーを務めていたことで炎上。３日にＳＮＳで謝罪し、アンバサダーの辞退やインフルエンサー活動の自粛を表明していた。てんちむはゆいぴすの謝罪投稿を引用したうえで、「広告塔のゆいぴ