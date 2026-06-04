◆第６４回六甲盃・重賞（６月４日、園田競馬場・ダート１８７０メートル、稍重）１０頭立てで行われ、単勝１・５倍で断然１番人気のシンメデージー（牡５歳、高知・打越勇児厩舎、父コパノリッキー）は４着に敗れた。吉原寛人騎手が騎乗し、中団から進めて追い上げを図ったが、最後の直線でも伸びを欠き、前との差を詰めることはできなかった。同馬は２４年５月に、今回と同じ園田の１８７０メートルで行われた西日本クラシッ