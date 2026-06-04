◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神―西武（４日・甲子園）阪神のドラフト１位・立石正広内野手（創価大）が５月２７日・日本ハム戦（甲子園）以来、６試合ぶりに「１番・三塁」で先発出場する。熊谷が「８番・遊撃」。西武戦は４連敗中で、今季の交流戦は甲子園で４戦全敗。悪い流れを止めるべく、指揮官が動いた。以下、両チームのスターティングメンバー。「西武」１番・右翼カナリオ２番・二塁滝沢３番・左翼桑