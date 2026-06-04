ドーピング違反で昨年１１月から３月まで約４カ月間の資格停止処分を受けていた競泳男子の光永翔音（中大）への対応を巡り、日本水泳連盟が４日に見解を明かした。光永はせきの症状を抑える薬を使用。医者から喘息の診断を受けたところ、禁止薬物を含む薬だったという。３月の日本選手権は日本水泳連盟の内規の適用を受けて出場。９月開幕のアジア大会（愛知・名古屋）の切符を獲得した。日本水泳連盟の内規によると、競技前