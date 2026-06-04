◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神―西武（４日・甲子園）５日の楽天戦（甲子園）に先発する阪神・高橋遥人投手が、今季初となる本拠地のマウンドに向けて「いつも応援してもらっている。力に、試合をつくれるように頑張りたい」と決意した。ここまでの８試合は全てビジターで６勝０敗、防御率０・８６。４完封と圧倒的な投球を見せており、シーズン５完封となれば１９７９年の小林繁以来、４７年ぶりだ。「ストライク先