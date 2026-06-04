【モデルプレス＝2026/06/04】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」のファイナル（第一部は12時30分よりLeminoとMnet Plusにて配信、第二部は13時30分より日本テレビ系全国ネットで生放送）が6月6日に放送される。ここでは、ファイナルに進出した22人のデビュー公約を紹介する。【写真】“日プシリーズ初”の快挙達成したイケメン練習生◆「日プ新世界」ファイナリスト22