通貨オプションボラティリティードル円１週間６．９％、通常型の曲線を維持 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK6.915.766.056.19 1MO7.215.126.226.25 3MO7.805.376.666.50 6MO8.275.707.166.89 9MO8.465.947.507.10 1YR8.676.367.887.33 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK6.027.797.14