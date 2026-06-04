一部の地元住民などから反対の声が挙がっていた静岡市葵区の「城北公園」の再整備について、難波市長は4日、これまでの整備案を「白紙」としたうえで、新たな整備方針を明らかにしました。「城北公園の再整備計画」を巡っては、施設の老朽化や維持管理費の増大を理由に、整備や管理の一部を民間企業が担う「パークPFI制度」を活用して行う方針を市が示していました。しかし、一部の反対住民らから整備方法や市の説明について