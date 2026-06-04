なぜ、今クマの行動範囲がここまで拡大しているのか。専門家の見解は…（福島市の住宅街）「逃げた逃げた。こっちこっちこっち。逃げたよ、逃げたよ』」敷地の中を走り回るクマ。（福島市の住宅街）「来た。そこにいる。来てる来てる。中入ってください。中入って。危ない」住民らに注意を呼びかける声が響いていました。福島市の住宅街にクマが現れ、周辺では4人が襲われてけがをしています。おととい6月2日からきのう3日にかけ、