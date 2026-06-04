2026年度の補正予算案を審議する衆議院予算委員会で、高市総理大臣は、食料品の消費税ゼロを目指す考えを強調しました。国会記者会館から、フジテレビ政治部・杉山仁実記者が中継でお伝えします。政府・与党で、食料品の消費税について税率を1％とすべきとの意見が強まっていますが、高市総理は、2月の衆議院選挙の公約通り0％の実現を目指す考えを強調しました。高市総理：食料品の消費税率ゼロについて、私としてはやはり公約を