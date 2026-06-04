茨城県のホンダ系ディーラーが、車1000台以上を整備業者に無償で運搬させ下請法に違反したとして、公正取引委員会が再発防止などを求める勧告を出しました。公正取引委員会が勧告を出したのは、茨城県つくば市の「ホンダ茨城南」です。公取委によりますと、会社は2024年9月から2025年9月までの間、板金塗装など車の修理を整備業者へ委託する際、その運搬費用を業者に負担させていたということです。期間中に無償で運搬させた車は、