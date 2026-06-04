◇交流戦オリックス―巨人（2026年6月4日東京ドーム）オリックス・太田椋が、2日の再昇格後初めてスタメンに名を連ねた。前日は9回に代打で巨人の抑え・マルティネスの初球を捉えて右中間へ二塁打。流石の存在感を示した背番号1が「4番・一塁」に入り、同一カード3連敗阻止を目指す。以下は両軍のスタメン。【オリックス】1（中）中川2（左）西川3（三）宗4（一）太田5（遊）紅林6（二）野口7（右）山中