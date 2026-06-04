「YATSUI FESTIVAL! 2026」運営事務局は4日、東京・渋谷区内で20、21日に開催する同フェスに出演予定のイリュージョニスト、プリンセス天功のイリュージョンおよびエンタメユニット「KinG00」のメンバーとしてホワイトライオンの出演見送りを発表した。前日に開催された記者会見で、天功はホワイトライオンの出演を「政府と環境省に申請中」と明かしていた。だが、運営事務局は「主催者および関係各所にて安全面について協議を重ね