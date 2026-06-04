無登録で出資を募り、870億円を集めたとみられる投資関連会社の実質的経営者が、違法な報酬を隠して受け取った疑いで再逮捕されました。大坂陽司容疑者（50）は5月、国の登録を得ずに、「年利12％の配当が得られる」とうたい、出資を募った疑いで逮捕され、870億円を集めたとみられています。警視庁は4日、勧誘で得た違法な報酬をファンドからの配当金のように見せかけ受け取った疑いで、大坂容疑者とプロの投資家・松村寛容疑者（