元宝塚歌劇団星組の娘役の有沙瞳（32）が4日、東京・錦糸町のセキネ楽器店で、今月3日に「さよならは黄昏に」で歌手デビュー後、初の店頭キャンペーンを行った。大勢のファンや通行人からの熱い声援が飛び交う中、「今日は晴れてよかった〜。昨日、6月3日にデビューしました有沙瞳です。このCDと同じお衣装を着てのキャンペーンは今日が初めて。あとでツーショット（撮影）の特典会もありますので皆さまにとってもいい日になればい