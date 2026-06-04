【アニメ「テニスの王子様」25周年キービジュアル】 6月4日 公開 【拡大画像へ】 アニメ「テニスの王子様」シリーズの25周年キービジュアルと25周年ロゴが6月4日に公開された。 同シリーズは、2001年10月よりテレビ東京系列にて放送が開始された作品。2026年にシリーズ25周年を迎えることにあわせ、2027年12月末までを25周年イヤーとし、様々なプロジェ