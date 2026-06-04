阿賀町で4日、山菜採りに出かけた70代男性が林道で滑落し防災ヘリコプターに救助され、その後、病院へ搬送されました。警察によりますと4日午前11時ころ、知人と2人で阿賀町神谷で山菜採りに来ていた70代男性が林道わきの斜面を下るところで誤って7メートルほど滑落しました。男性に同行していた知人が現場から津川署の豊川駐在所に駆け込んで通補しました。70代男性はその後、防災ヘリコプターで午後4時15分に