『WILLERで旅するにっぽん』（宝島社）が6月15日に発売される。 【写真】WILLERのオリジナルシートがすごい！ 本誌は、高速バス「WILLER EXPRESS」をはじめ多彩な移動サービスを展開する「WILLER（ウィラー）」グループ初の公式ファンブックである。物価高のなかでコストを抑えて旅や帰省、推し活を楽しめると若い世代を中心に人気を集めているWILLERの取り組みを、誌面で紹介する。 誌面では、W