小学館の文芸誌『GOAT』の第4号となる『GOAT Summer 2026』が、6月3日に初版15万部で発売された。 【写真】「もぐもぐ文庫フェアーGOAT×小学館文庫ー」対象書籍 『GOAT』はこれまで「愛」「悪」「美」をテーマに掲げ、話題を呼んできた文芸誌。最新号では「食」を切り口に多彩な小説が並ぶ。 今号には『成瀬は天下を取りにいく』シリーズが累計210万部を突破している宮島未奈の『それいけ！平安