ＬＩＮＥヤフーは４日の取引終了後、連結子会社のＰａｙＰａｙがＴ＆Ｄホールディングス傘下にあるＴ＆Ｄフィナンシャル生命保険の株式の７０．２％を取得し子会社化すると発表した。 Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命の顧客基盤にＰａｙＰａｙが持つデジタルプラットフォームやマーケティングなどのノウハウを掛け合わせ、事業の成長につなげる。株式の取得価額は１３１９億８５００万円の見込み。株式譲