今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、日本の通貨当局による為替介入への警戒感が根強いことから積極的には円売り・ドル買いを進めにくいだろう。予想レンジは１ドル＝１５９円３０銭～１６０円２０銭。 ３日のニューヨーク市場でドル円相場は一時１６０円０９銭まで上伸したが、４日の東京市場は上げ一服商状となった。政府・日銀が円買い介入を行ったとみられる４月３０日の水準まで戻し