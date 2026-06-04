俳優の岸井ゆきのの公式Instagramが更新され、第79回カンヌ国際映画祭に出品された主演映画『すべて真夜中の恋人たち』のワールドプレミアを終えた心境と、現地でのオフショットが公開された。 参考：岸井ゆきの、ピンクのドレス姿で指ハートカンヌ国際映画祭ワールドプレミアの心境語る 投稿には、淡いピンクのドレスをまとった岸井が緑をバックに佇む姿のほか、黒のドレス姿で公式車から手を振る様子