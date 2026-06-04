きょう（４日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比９３１円安の６万７４７０円と大幅反落。前日の米株市場でＮＹダウをはじめ主要株価３指数が揃って下落したことを受け、これが目先利益確定売りの口実となった。米国株市場で半導体・ソフトウェア設計のブロードコム＜AVGO＞が決算発表後の時間外取引で急落したことが、トリガーを引いた格好だ。きょうはここ日経平均を強力に引っ張り上げてきたソフトバン