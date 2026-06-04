柏レイソルは4日、DF成瀬竣平(25)とGK坂田大樹(31)が今季限りで契約満了になると発表した。成瀬は昨季名古屋グランパスから加入して1年目はJ1で1試合に出場した。今季はここまで公式戦の出場がない。坂田もアビスパ福岡から昨季加入したがここまで公式戦の出場はなかった。それぞれクラブを通じて以下のようにコメントしている。▽DF成瀬竣平「この1年半、ピッチに立つ時間の長さに関係なく、毎日サッカーに向き合えたのは、