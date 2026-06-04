レノファ山口FCは4日、小田切道治監督が来季も指揮することを発表した。コメントは百年構想リーグ終了後に発表するとしている。今季就任した小田切監督はJ2・J3百年構想リーグWEST-Bで4位の成績を残した。プレーオフラウンド第1戦では高知ユナイテッドSCに3-2で勝利し、横浜FCとの13位決定戦を戦うことが決まっている。山口は昨季のJ2を19位で終えたため、新シーズンはJ3を戦う。