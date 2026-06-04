令和８年６月４日１４時３０分 気象庁 発表 【画像】今後の気温、全国の天気 ２週間気温予報 北日本の気温は、向こう１週間程度は冷涼な空気に覆われやすいため低い日が多く、かなり低い所もあるでしょう。農作物の管理等に注意してください。その後は平年並か高いでしょう。東・西日本の気温は、向こう５日間程度は暖かい空気に覆われやすいため平年並か高く、かなり高い所もある見込みです。農作物の管理等に注意してください