特産のモモの収穫を前に、盗難を防ごうとことしも防犯カメラが設置されました。 【写真を見る】一晩で数百個のモモが複数回盗まれる… 特産｢モモ｣の盗難を防げ！ 愛知･豊田市の猿投地区に防犯カメラを設置 愛知県豊田市の猿投地区に、ことしも設置された防犯カメラ。猿投地区では収穫目前の果物の盗難が相次いだため、おととしから防犯カメラを設置していますが、去年は、一晩で数百個のモモが複数回盗まれるなどあわせて約100万