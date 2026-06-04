【その他の画像・動画等を元記事で観る】 乃木坂46 金川紗耶1st写真集『好きのグラデーション』（6月30日発売）の裏表紙カット全4種が公開された。 ■通常版には、まさに王道アイドルといわんばかりのカットを採用 通常版には、さわやかな青空とキラキラな笑顔がまぶしい、まさに王道アイドルといわんばかりのカットを採用。“やんちゃん”こと金川のヘルシーな魅力や持ち前の美脚も際立つ一枚。 楽天ブックス