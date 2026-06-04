６月４日から始まった「歯と口の健康週間」に合わせて、札幌市内の小学校で「歯みがき大会」が開かれました。札幌市の新琴似北小学校で開かれたのは「全国小学生歯みがき大会」です。小学生の歯と口の健康意識を育てるために毎年開かれています。参加した４年生の児童は、正しい歯の磨き方の実習のほか、噛むことの大切さなどを学んでいました。（参加した児童）「いつもは歯みがきを上手にやっていなかったから、これからは上手に