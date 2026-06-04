J2北海道コンサドーレ札幌が、北広島市の『ホクレンくるるの杜』で農業体験プロジェクト『コンサ・土・農園（コンサ･ド･ファーム）』を５年ぶりに再開させました。このプロジェクトは、食や農業の楽しさを身近に感じてもらおうと、クラブがJAグループ北海道と共に2009年にスタート。過去には、選手がサポーターと共に種植えや収穫体験を行っていました。新型コロナウイルスによる休止期間を経