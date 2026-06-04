スマートフォン決済「PayPay（ペイペイ）」のアイコンスマートフォン決済大手のPayPay（ペイペイ）は4日、T＆Dホールディングス子会社のT＆Dフィナンシャル生命保険（東京）を買収すると発表した。1300億円余りを投じ、来年10月に株式の約70％を取得する。スマホアプリを通じて顧客に提供する保険商品を増やし、クレジットカードや銀行などを含めた金融サービスをさらに充実させる。ペイペイとは別に、アラブ首長国連邦の投資