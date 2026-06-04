日テレ系野球中継「DRAMATIC BASEBALL」の巨人ーオリックス戦、ＢＳ日テレに登場した俳優の羽田美智子さん。高校時代にソフトボール部に所属していて「野球は大好き」と東京ドームの雰囲気を楽しんでいました。羽田さんは6月12日に全国で公開される「劇場版『旅人検視官 道場修作』」に出演しています。そのPRも兼ねての今回の出演でした。「旅人検視官 道場修作」はＢＳ日テレで放送されている“2時間ドラマ”。定年退職した元警