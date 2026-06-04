大阪都構想の“設計図”を話し合う会議。順調に進むのでしょうか。 「賛成の方はご起立願います」「おかしいぞ！維新府議団！」「賛成多数であります」 6月3日、大阪府議会本会議で可決された、大阪都構想の制度案を話し合う法定協議会を設置する議案。 都構想の“設計図”作りに向けてひとまず前に進み始めたものの、5月、すでに設置議案が可決された大阪市議会では、維新以外の会派から反発する動きが出ています